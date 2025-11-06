Bella Fiorentina in Germania: al 45' i viola sono avanti 1-0 sul Mainz

Finisce 1-0 per la Fiorentina il primo tempo della Mewa Arena tra il Mainz e i viola, che sono in vantaggio grazie al primo gol con la sua nuova squadra di Simon Sohm. I tedeschi partono forte e sono due gli interventi (non impossibili) che deve fare Martinelli e al 12’ Sieb mette paura ai toscani con un’incursione dalla sinistra. 4’ dopo però la Fiorentina trova il gol del vantaggio con Sohm che sfrutta una sponda di Piccoli e in area tedesca fa 1-0. Da allora la Fiorentina sale, controlla al meglio la gara e si divora due volte il raddoppio: prima al 23’ con Piccoli che su azione di contropiede di Fortini calcia addosso al portiere del Mainz, poi al 38’ con Fazzini che si fa respingere il tiro in angolo al termine di un bel contropiede di Dodo.

Bella Viola in Germania, per adesso.