Mainz-Fiorentina 0-1, altra grande chance per il bis viola con Fazzini

Mainz-Fiorentina 0-1, altra grande chance per il bis viola con FazziniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:26Primo Piano
di Redazione FV

Altra chance per la Fiorentina per andare sul 2-0: azione di contropiede sulla destra guidata da Dodo che si prende 60 metri di campo, arriva sul fondo entra in area e mette al centro per Fazzini che va al tiro a botta sicura di prima in porta. Palla deviata da Potulski e messa all’ultimo in angolo. Che chance per il bis viola al 38’ alla Mewa Arena.