Mainz-Fiorentina 0-1, altra grande chance per il bis viola con Fazzini
FirenzeViola.it
Altra chance per la Fiorentina per andare sul 2-0: azione di contropiede sulla destra guidata da Dodo che si prende 60 metri di campo, arriva sul fondo entra in area e mette al centro per Fazzini che va al tiro a botta sicura di prima in porta. Palla deviata da Potulski e messa all’ultimo in angolo. Che chance per il bis viola al 38’ alla Mewa Arena.
La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguatodi Stefano Prizio
1 La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
