Mainz-Fiorentina 1-1, Kean va in gol ma la rete viene annullata per fuorigioco

All’81’ la Fiorentina torna in vantaggio con un gol di Moise Kean in diagonale ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’azione viene rivista al Var per almeno 2’ ma poi la decisione finale è quella di non convalidare la rete. Peccato perché la rete era stata molto bella e la Fiorentina dopo il pari tedesco ha reagito bene.