Mainz-Fiorentina 1-1, Kean si divora una ghiotta chance per il vantaggio
Chance da gol per la Fiorentina al 77’ per riportarsi in vantaggio: cross di Dodo dalla destra, incornata di Kean nell’area piccola del Mainz e palla che esce di poco fuori. Che occasione davvero ghiotta si è divorata la squadra viola…
