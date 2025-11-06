Mainz-Fiorentina 1-1, Kean si divora una ghiotta chance per il vantaggio

© foto di Federico De Luca 2025
Chance da gol per la Fiorentina al 77’ per riportarsi in vantaggio: cross di Dodo dalla destra, incornata di Kean nell’area piccola del Mainz e palla che esce di poco fuori. Che occasione davvero ghiotta si è divorata la squadra viola…