La prima Viola di Galloppa va ko per 2-1 a Mainz: primo stop in Conference

La Fiorentina di Daniele Galloppa torna dalla Germania con un ko per 2-1 nella terza giornata nella fase campionato della Conference League. A decidere la gara il vantaggio viola al 16’ di Sohm e il pareggio dei padroni di casa al 68’ con Hollerbach prima del gol in pieno recupero di Lee. Molto meglio gli ospiti nel primo tempo (che oltre al gol dell’ex Parma si divorano due chance per il bis, la prima con Piccoli, la seconda con Fazzini) mentre nella ripresa il Mainz - che inserisce tanti titolari - sale di livello e dopo un errore complessivo della difesa viola trovano l’1-1.

Nel finale prima il gol annullato a Kean per fuorigioco di pochi centimetri e poi il gol vittoria dei tedeschi con Lee che di testa sfrutta un cross dalla sinistra e fa secco Martinelli per il 2-1. Con questo risultato, la Fiorentina resta a quota 6 punti in classifica e perde la testa della fase a girone unico della Conference, dove a punteggio pieno (9 punti) ci sono adesso Mainzi, Samsunspor e Celje.