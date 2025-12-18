FirenzeViola Mandragora, Dzeko e la fascia buttata: ecco cosa è successo a Losanna

Fiorentina sempre più nella bufera, a maggior ragione dopo la sconfitta (e soprattutto la prestazione) di Losanna. I viola perdono 1-0 l'ultima gara della league-phase di Conference, in una serata in cui va tutto storto. Sui social il malcontento dei tifosi ribolle e si concentra anche su un episodio avvenuto a metà ripresa: è il momento dell'ingresso di Rolando Mandragora e, contestualmente, l'uscita del capitano, Edin Dzeko. Succede che la fascia dovrebbe passare dal bosniaco al numero otto, che però la riceve, la lancia e la fa cadere. Una situazione che non passa inosservata a chi è allo stadio, a maggior ragione in un momento del genere, dopo tutti i discorsi fatti anche sull'integrità dello spogliatoio.

La fascia la raccoglie Viti, che la gira a Pablo Marì. Un caso che, la Fiorentina fa sapere, non esiste: il vice-capitano designato era infatti Pablo Marì, non Mandragora (che era in panchina), a cui è soltanto caduta la fascia da capitano. Successivamente arrivano anche le parole dello stesso Mandragora a SkySport: "Sono entrato e per velocizzare i tempi volevo lanciarla a Pablo Marì, è caduta e Viti l'ha passata a Pablo. Non avrei mai fatto una cosa del genere, so cosa significa quel simbolo".