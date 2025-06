Dagli inviati Lorenzo Zazzerri: "Essere Magnifico Messere è un onore che mi lega ancora di più a Firenze"

Il nuotatore della Rari Nantes Lorenzo Zazzeri oggi sarà uno dei tre Magnifici Messeri del Calcio Storico. Queste le sue parole da Santa Croce riprese da Radio FirenzeViola: "L'emozione è tanta. Da fiorentino doc avevo una pecca, non aver mai visto una partita. Ricoprire questo ruolo è un onore che mi lega ancora di più a questa città".

Cosa si aspetta oggi dalla partita?

"Mi incuriosisce l'agonismo che c'è in Piazza Santa Croce e capire i tecnicismi di questo sport. Mi piace cercare di capire anche le parti tecniche della gara".

Cosa può accomunare il nuoto al Calcio Storico?

"L'agonismo e la voglia di portare a casa il risultato forse. Il nuoto è individuale e il calcio storico è uno sport di gruppo quindi direi la voglia di vincere".

Quale è l'orgoglio di far parte della Rari Nantes?

"L'orgoglio è portare il giglio in giro per il mondo. Sul podio olimpico di Tokyo l'allora Sindaco di Firenze Nardella mi dette la spilla della città che portai con orgoglio. La fiorentinità è un qualcosa ancora di molto potente e riconosciuto. Da pittore e artista questo lo apprezzo maggiormente".

Che legame ha con gli altri sport a Firenze?

"Ho un rapporto particolare ovviamente con il calcio e la Fiorentina nello specifico e poi con i canottieri comunali di Firenze. Con questi ultimi per due motivi, in primis perché un anno iniziai la mia preparazione con i canottieri. Poi perché fui derubato della mia borsa al ritorno da Tokyo e questa venne ritrovata sotto un ponte dai canottieri fiorentini"

Cosa si aspetta dalla Fiorentina per l'anno prossimo?

"Mi aspetto la voglia di continuare a migliorare e di raggiungere un risultato migliore rispetto a quest'anno. Manca solo l'ultimo tassello per ambire all'Europa che conta, ma questo deve arrivare più dalla dirigenza che dalla squadra".