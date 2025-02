FirenzeViola Lo Monaco: "Beltran non è una punta. Prima di spendere 25 milioni ci avrei pensato due volte"

vedi letture

Palladino è recentemente finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta subita per 2-0 contro il Como al Franchi. Pietro Lo Monaco, storico dirigente del nostro calcio, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it rispondendo così ad alcune domande sull'attualità viola: "Non mi sento di accodarmi alle critiche nei confronti di Palladino. non perché non riconosca che l'allenatore è in un momento di crescita della sua carriera. E' normale che dimostri delle lacune. Però sul campionato della Fiorentina non c'è niente da dire, è sesta in classifica. È una squadra molto rinnovata, forse una delle squadre più giovani del campionato. Tra l'altro io dico anche che da un punto di vista del modo di gestire la rosa, è una rosa che deve crescere. In questo momento ha fatto grandi risultati contro le big e ha avuto qualche problema con le piccole. E' un classico per le squadre in formazione. Non hanno un carattere definito e stanno lavorando per poterlo formare. Di conseguenza, se la squadra ha queste problematiche, non capisco perché non debba averle anche l'allenatore. Domenica si è addossato tutte le responsabilità e alla fine la partita la perdi proprio per i cali di concentrazione che la squadra ha contro le squadre piccole. Scattano delle molle inconsce che gli fanno abbassare attenzione e cautele e succede il patatrac. Le squadre facili da affrontare non esistono, il nostro non è il più bel campionato del mondo ma è sicuramente il più difficile. Alla fine devi guardare il discorso nella sua globalità: oggi la Fiorentina è sesta e lo è nonostante manchino all'appello dei giocatori che sono stati presi per diventare capisaldi della squadra. Come Colpani e Gudmundsson".

Palladino riuscirà a dare un gioco diverso a questa squadra? Cosa pensa anche delle dichiarazioni di Pradè?

"Il bel gioco è una risposta che mi piacerebbe la potessero dare quelli che si appellano a questo discorso. Qual è il bel gioco? La forza di una squadra si vede nell'equilibrio delle due fasi. Se la Fiorentina è sesta significa che ha avuto un buon equilibrio pur considerando momenti non buoni. Ci sono i particolari che poi indirizzano i risultati. La Fiorentina ha preso Kean che è determinante ed è stato impostato il gioco su un giocatore come lui che vuole giocare solo davanti e vuole la palla negli spazi. La Fiorentina si è adeguata a lui. Anche perché sono mancati due fautori di gioco come Gudmundsson e Colpani. La Fiorentina ha fatto senza di loro fino ad ora. Io non voglio spendere nessuna parola buona rispetto all'allenatore, faccio un'analisi: è un giovane che si sta formando e ha bisogno di tempo per farlo. Gli allenatori monstre non esistono, vengono tutti criticati alla prima sconfitta. La Fiorentina ha un piano e lo sta portando avanti. Nelle parole di Pradè vedo più uno stimolo che un attacco. Non penso che Pradè contesti il proprio allenatore, sarebbe controproducente. Mi piace pensare che il problema adesso si guardi a 360 gradi. È dietro a grandi squadra e la classifica è ottima, qualcosa dovrà pur significare. Se questo non conta niente andiamo avanti con i commenti acidi che non hanno niente a che spartire col calcio.

Cosa pensa di Beltran?

"L'hanno preso come una punta centrale ma non lo è. Ha giocato in quel ruolo al River solo per un periodo e forse è proprio in quel momento che la Fiorentina lo ha seguito e poi ha deciso di prenderlo, ma lui gioca incolonnato con la punta centrale e quella è la collocazione più giusta. Se sono reali le cifre investite, ovvero 25 milioni, ci avrei pensato due volte".

Valentini è stato un buon affare per la Fiorentina?

"Valentini è un ottimo giocatore. Anche l'operazione è ottima visto che è stato preso a parametro zero. Però è un giocatore che l'hanno tenuto lì, sono riusciti a supportarlo mentre veniva tenuto fuori e l'hanno portato a casa. Forse è stata una buona cosa averlo mandato a Verona per permettergli di adattarsi per qualche mese, periodo necessario per qualsiasi giocatore argentino che arriva nel nostro campionato. Può essere una buona risorsa per la Fiorentina".