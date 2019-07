LIVE FV, 3° giorno: finita la seduta pomeridiana

18.30 - Finito l'allenamento pomeridiano. I giocatori rientrano negli spogliatoi e quasi sicuramente andranno al fiume Avisio per la crioterapia

18.20 - La squadra ha ripreso con la parte atletica

18.15 - Intanto è finita la partitella e Veretout è rientrato verso gli spogliatoi

18.05 - Durante la partita si è fatto male Riccardo Sottil. Il calciatore si è rialzato ma ha abbandonato anzitempo l'allenamento per questo colpo subito in uno scontro di gioco. Niente di preoccupante per il classe '99: solo un movimento sbagliato che gli ha procurato una storta

18.00 - Veretout ha finito il suo lavoro alla cyclette e si è appena seduto in panchina per assistere alla partitella (clicca qui per vedere la foto)

17.50 - I giocatori, finita la parte atletica, si sono disposti in campo per la partitella 11 vs 11

17.45 - La squadra ha finito il possesso palla e ora prosegue la parte atletica per migliorare la resistenza fisica

17.40 - Si rivede Jordan Veretout. Il giocatore francese è arrivato all'entrata del terreno di gioco e si è fermato in palestra per svolgere il classico lavoro alla cyclette (Clicca qui per la foto).

17.25 - Gruppo diviso in due parti: possesso palla in un campo ristretto

17.20 - Parte atletica per la squadra: allunghi da una parte all'altra del campo

17.10 - Esercizi col pallone per i ragazzi di Vincenzo Montella che stanno svolgendo un allenamento sui passaggi

17.00 - La squadra è appena entrata in campo per il riscaldamento. Corsetta in torno al campo per la squadra di Montella che passando sotto la tribuna ha ricevuto l'applauso dei tifosi presenti

16.45 - Come al solito la squadra sta facendo attivazione e risveglio muscolare in palestra prima di scendere in campo

Segui il live di FirenzeViola.it del terzo giorno di ritiro viola a Moena. La Fiorentina scenderà in campo tra pochi minuti qui al Centro sportivo Cesare Benatti per la classica seduta pomeridiana.