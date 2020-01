LIROLA, Con Iachini mi trovo meglio. La SPAL...

L'esterno della Fiorentina, Pol Lirola, ha parlato dopo il pareggio per 1-1 con il Bologna di Mihajlovic. Ecco cosa ha detto: "E' un peccato perdere questi due punti, ma è inutile cercare scuse perché abbiamo sbagliato noi, ma se giocheremo così le vittorie arriveranno".

Come vi trovate con il nuovo allenatore? "Bene, bene. Non abbiamo avuto molti giorni per lavorare insieme, ma alla lunga sarà una bella Fiorentina. Si è visto che la squadra ha lottato fino in fondo".

Oggi ha giocato su livelli più alti. "Mi sono trovato anche meglio oggi, sono già stato con il mister. Mi dice sempre di metterci più grinta ed in questi mesi con lui cercherò di migliorare".

E' sembrato anche più coinvolto nella fase offensiva. "Oggi ho partecipato tanto in attacco. Peccato di aver trovato solo il gol con Benassi, ma potevamo farne altri. Stiamo dando tanto sul campo e si vede. Dal punto di vista fisico stavo meglio ed anche la squadra. Arriveranno i risultati".

C'è un po' di paura di vincere? "Non so se è paura, ma è normale che quando non arrivano le vittorie nel finale pensi di avere punti e poi li perdi. E' importante anche non perdere, speriamo di vincere contro la SPAL. Chiedo scusa ai tifosi per i 2 punti persi nel finale, ma questa tifoseria è straordinaria, ci segue ovunque".