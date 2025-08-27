Le probabili di Fiorentina-Polissya: De Gea confermato. Fazzini dal 1'

vedi letture

Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio di formazione in vista di Fiorentina-Polissya. Si riparte dal 3-0 dell'andata per i viola per quella che sembrerebbe quasi una formalità. Ma il tecnico emiliano vuole tenere alta la concentrazione. Per questo ci sarà David De Gea in porta (Martinelli avrà spazio nel girone di Conference in caso di passaggio del turno), dietro Comuzzo, Pablo Marì e Viti favorito su Ranieri. Ballottaggio aperto sulla corsia di sinistra: c'è Gosens non al meglio, un Parisi da rilanciare (e in odore di cessione) e un Fortini che scalpita, mentre dall'altra parte Dodo sarà confermato. In mezzo al campo Mandragora e Fagioli, con Fazzini che probabilmente agirà sulla trequarti accanto a Richardson (favorito su Ndour). Davanti l'unica certezza - anche per la squalifica di Kean e l’indisponibilità dell'ultimo arrivato, Roberto Piccoli, non inserito nella lista Uefa per i preliminari -: ecco Edin Dzeko, al debutto da titolare con la Fiorentina. Di seguito le probabili formazioni della sfida.



FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, P.Marì, Viti; Dodo, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Richardson; Dzeko. Allenatore: Pioli

A disposizione: Martinelli, Braschi, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kospo, Kouadio, Ndour, Pongracic, Ranieri, Sabiri, Sohm, Lezzerini.

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Beskorovainyi, Mychailichenko; Liedniev, Babenko, Andrievskyi; Hutsuliak, Filippov; Nazarenko. Allenatore: Rotan. A disposizione: Volynec, Ulihanets, Kornichuk, Sarapii, Talles Costa, Goncalves, Valle, Caraman, Hajducyk, Mykytjuk