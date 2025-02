Le pagelle di Palladino: fioccano i 4,5 e anche un 4. Sconfitta che pesa

I quotidiani nelle pagelle di Fiorentina-Como non risparmiano il tecnico viola Raffaele Palladino, reo di non aver messo in campo la squadra giusta per battere una formazione in lotta per la salvezza e soprattutto di non essere riuscito a dare un gioco definito alla sua squadra. L'edizione fiorentina di Repubblica per esempio assegna il 4,5 a Palladino spiegando: "Sconfitta preoccupante per atteggiamento e tanta confusione anche nei cambi".

Ma anche il Corriere dello Sport - Stadio non ci va leggero e insieme al 4,5 scrive: "Fiorentina nella sua versione più brutta. Slegata tra i reparti, senza idee né gioco, confusa tatticamente e con calciatori fuori ruolo non solo per necessità. La sconfitta pesa e rischia di ridimensionarla". La Nazione assegna 4,5 e il Corriere Fiorentino addirittura 4, mentre la Gazzetta dello Sport è la più clemente e dà "solo" 5 in pagella all'allenatore della Fiorentina.