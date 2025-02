Le due facce del Franchi al termine di Fiorentina-Como: fischi e cori

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola nel fare un quadro della situazione dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Como inizia dalla fine e dai fischi con cui il Franchi ha accompagnato i giocatori viola all'uscita dal campo ieri dopo una partita che ha ridimensionato le ambizioni della squadra di Palladino.

Per il quotidiano si è trattata della peggior Fiorentina dell'anno ed è emersa ancora una volta la difficoltà a creare e costruire gioco, a differenza del Como che invece ieri è stato una macchina perfetta. E se al termine della sfida buona parte del Franchi ha fischiato la Fiorentina, il quotidiano sottolinea anche come però la Curva Fiesole abbia continuato a cantare con la squadra viola lì sotto ad applaudire in segno di riconoscenza: forse la cosa migliore della giornata. La Fiorentina dovrà farne tesoro.