LAZIO, Riecco L. Felipe. Out Hysaj e L. Alberto

In vista della sfida contro la Fiorentina, tornano Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa, mentre Lazzari si riprende il posto a destra e potrebbe costringere Hysaj a un turno di riposo. A sinistra dovrebbe toccare a Marusic come nel secondo tempo di Verona. A centrocampo possibile cambio in regia con Cataldi al posto di Leiva, insieme a lui Milinkovic e Basic. Luis Alberto verso un'altra esclusione, gli equilibri di squadra al momento spingono Sarri a non utilizzarlo insieme al Sergente. L'unico calciatore in infermeria è Zaccagni, fermo per un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il tridente, salvo sorprese, sarà il solito con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. Qualche speranza per il baby Moro, comunque indietro all'ex Roma nella corsa alla maglia. Lo riporta lalaziosiamonoi.it.