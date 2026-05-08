Lavori in corso a Roma. TMW: "Paratici ha la testa solo a Firenze"

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Questa mattina TuttoMercatoWeb.com fa il punto sul futuro della dirigenza della Roma. I giallorossi - si legge - decideranno a breve sul direttore sportivo. Nelle ultime settimane si è parlato di Fabio Paratici, ma il dirigente della Fiorentina sembra immerso nel nuovo ruolo per accettare una proposta differente. Chi è più semplice da raggiungere è Cristiano Giuntoli, anche se le sue quotazioni sono in ribasso e, soprattutto, potrebbe scegliere un'opportunità all'estero. Così il nome dovrebbe uscire fra quelli di Tony D'Amico e Giovanni Manna. Difficili per motivi diversi.