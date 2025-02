Lavori in corso a centrocampo, col Verona Palladino può schierare il doppio play

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Palladino sta lavorando a una mediana più moderna: più possesso, ovvero più fini palleggiatori. Due su tutti, Yacine Adli e Nicolò Fagioli.

L'ipotesi doppio-play, in occasioni in cui la Fiorentina dovrà sforzarsi di imporre il proprio gioco come le prossime due - Hellas e Lecce - potrebbe essere la carta giusta per cambiare volto al centrocampo e quindi a tutta la manovra gigliata. Per capire se la carta del doppio play sarà proposta già a Verona c'è prima da verificare le condizioni di Adli. L'altro "play", Fagioli, ci sarà invece: dopo l'esperimento rivedibile da trequartista, il numero quarantaquattro dovrebbe essere abbassato sulla linea mediana - ovvero nella sua posizione naturale - sempre per la necessità di avere un'uscita a centrocampo più pulita.