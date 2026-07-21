Thorstvedt ancora in piedi, piacciono Zhegrova e Isaksen: il punto sulle ali

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La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in entrata e resta aperta la pista che porta a Kristian Thorstvedt. Come racconta La Nazione, il centrocampista norvegese è ancora un obiettivo dei viola, con il dialogo con il Sassuolo che prosegue. La trattativa potrebbe decollare attraverso l'inserimento di una contropartita tecnica: il profilo più gradito ai neroverdi sarebbe quello di Marco Brescianini. L'impressione è che l'affare possa arrivare alla fumata bianca, anche se servirà ancora tempo per trovare la formula giusta.

Grande attenzione anche al reparto degli esterni offensivi, dove la Fiorentina vuole inserire giocatori di qualità internazionale. Tra i nomi monitorati c'è quello di Edon Zhegrova, che rientra tra i profili valutati dalla dirigenza viola insieme a Johan Bakayoko e Noa Lang. L'idea di Fabio Paratici sarebbe quella di aggiungere due esterni di alto livello e completare il reparto con altri elementi utili nelle rotazioni, come Cristian Volpato, Gustav Isaksen, Matteo Cancellieri e Luca Koleosho, con quest'ultimo che avrebbe già dato la propria disponibilità alla Fiorentina.

Sempre secondo il quotidiano locale, nelle ultime ore è tornato a circolare anche il nome di Alejandro Garnacho, che sarebbe stato proposto al club viola, mentre Paratici avrebbe effettuato una richiesta di informazioni alla Roma per Matias Soulé. Sullo sfondo resta inoltre il fronte legato a Victor Valdepeñas: il difensore classe 2006 è atteso a Firenze nelle prossime ore per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola.