La vendetta di Kean: segna e fa il "griddy" in faccia a Holm dopo il gol

Se l'era evidentemente legata al dito Moise Kean, l'esultanza con l'ormai celeberrimo griddy che Emil Holm, terzino del Bologna, aveva messo in mostra dopo la vittoria contro la Fiorentina all'andata. Un festeggiamento che lo stesso calciatore svedese aveva spiegato dicendo che l'aveva sempre fatto, ma che Kean non ha dimenticato. Per questo ieri dopo la rete che ha deciso la partita del Franchi, l'attaccante viola tornando verso il centrocampo e passando proprio davanti a Holm, non si è trattenuto e lo ha stuzzicato vistosamente mettendosi a ballare davanti a lui. La vendetta è stata servita.