FirenzeViola Valentini, vicino il ritorno a Verona: il riscatto e la percentuale sulla rivendita il preludio ad una cessione a titolo definitivo?

Nemmeno il tempo di prendere per la seconda volta confidenza con i campi di allenamento del Viola Park che Nicolas Valentini è già pronto per lasciare di nuovo Firenze. La strada sarà la stessa dello scorso inverno: A1 fino a Modena, poi A22 direzione Brennero e infine l'uscita al casello autostradale di Verona. Il centrale classe 2001 infatti tornerà a vestire la maglia gialloblu degli scaligeri ma questa volta, a differenza di quanto accaduto circa 6 mesi fa, la formula non sarà quella del prestito secco.

La formula

Proprio così, l'ex Boca Juniors non andrà in Veneto con la certezza di fare rientro a Firenze a fine stagione come successo neanche un mese fa (il 30 giugno tornava ad essere ufficialmente un giocatore della Fiorentina). La formula sulla quale Fiorentina e Verona sembrano aver trovato l'accordo è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 3 i 4 milioni di Euro. Mancano da limare gli ultimi dettagli poi l'argentino firmerà il suo nuovo contratto con il Verona prima di raggiungere la formazione di Zanetti in ritiro a Folgaria. Le novità, rispetto al prestito secco della passata sessione di calciomercato che inizialmente si pensava potesse essere riproposto anche in questo caso, però non sono finite qui. La formula con cui Valentini tornerà a Verona, oltre al diritto di riscatto, prevede anche una percentuale sulla futura rivendita del 50% in favore della Fiorentina (tra l'altro la stessa percentuale inserita nel contratto di Ghilardi, anche lui passato senza mai esordire con la prima squadra gigliata proprio dalla Fiorentina al Verona).

Il preludio ad una cessione a titolo definitivo?

Una soluzione che più che ad un modo per far prendere confidenza del calcio italiano al giocatore, come successo nei passati sei mesi, sembra il preludio ad una cessione a titolo definitivo. Il Verona, ceduto Coppola al Brighton e con tante offerte per Ghilardi, compie un investimento per il futuro assicurandosi uno dei tre centrali che la scorsa stagione hanno portato la formazione di Zanetti alla salvezza, mentre la Fiorentina pone le basi per un successivo ritorno economico riguardo ad giocatore acquistato a titolo gratuito dal Boca Juniors. Ammesso che Valentini convinca di nuovo la società scaligera a puntare su di lui, la Fiorentina con il classe 2001 sembrerebbe aver fatto più un investimento economico che di natura tecnica. Uno strano caso insomma quello dell'argentino (forse frutto di un calcio moderno molto più legato all'aspetto economico rispetto al passato) che dopo essere giunto a Firenze al termine di lunga telenovela il 1 gennaio scorso, potrebbe lasciare definitivamente le rive dell'Arno senza aver mai messo piede in campo ufficialmente con la maglia viola.