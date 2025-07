Il CNB di Calamai: "Beltran, Pioli ci prova: 20 giorni di tempo per far vedere chi è"

vedi letture

Così Luca Calamai all'interno del suo "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante il "Buongiorno Firenze", a proposito di Lucas Beltran e della possibilità che possa rimanere a Firenze dopo una valutazione di Pioli: "C'è un aspetto che trovo molto interessante in questi primi passi del percorso di Pioli. Si tratta del tentativo di rivalutare un giocatore che ancora non ho capito che livello possa garantire. Mi riferisco ovviamente a Beltran.

Non è una scommessa facile ma trovo giusto, in attesa di capire come poter rinforzare l'attacco con o senza Beltran, dare 20 giorni l'argentino in mano ad un allenatore esperto come Pioli. Potrebbe essere forse l'ultima opportunità per capire se Beltran può essere una pedina fondamentale per il progetto viola. Questa ulteriore verifica mi convince perché mi ero sbilanciato molto sul Vikingo e forse sono stati i predecessori di Pioli a non averlo capito".