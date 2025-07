Kean, il giocatore è motivato per restare in viola ancora però nessuna novità sul rinnovo

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra anche sulla situazione riguardante Moise Kean. La clausola da 52 milioni è ormai scaduta da tre giorni ma ancora non ci sono stati passi avanti riguardo al rinnovo di contratto tra l'ex Juventus e la Fiorentina. Secondo quanto fatto trapelare dalla Fiorentina l'idea sarebbe quella di offrire a Kean un prolungamento dell'attuale accordo, in scadenza nel 2029, con un adeguamento, probabile un raddoppiamento, dell'ingaggio.

La volontà è quindi quella di cercare di invogliare il giocatore a rimanere a Firenze e magari togliere, anche se sarà difficile, oppure aumentare la clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio di ogni estate da qui alla fine del contratto. Secondo quanto filtra, gli agenti di Kean sono più che disposti al confronto ma il primo dovrà farlo la Fiorentina. Ancora non ci sono stati approcci e probabilmente la situazione non subirà variazioni a breve. La Fiorentina non ha fretta di agire e il giocatore è comunque convinto e motivato per continuare la sua avventura in maglia viola.