Martinelli ha scelto di restare: meglio vice De Gea che a giocare in Serie B

vedi letture

La Nazione oggi in edicola si concentra su Tommaso Martinelli. Il giovane portiere classe 2006, dopo una stagione da terzo portiere con una sola presenza in viola, è stato promosso dal club a vice De Gea. Partito Terracciano direzione Milan toccherà all'estremo difensore cresciuto in Piazza D'Azeglio difendere i pali gigliati in assenza dello spagnolo ex Manchester United. Una scelta quella fatta dalla Fiorentina che si è basata tanto anche sul volere del giocatore stesso. Mentre in tanti pensavano ad una soluzione in prestito, magari in Serie B, per giocare con continuità e "farsi le ossa", Martinelli stesso ha fatto sapere al club di voler restare.

E così i viola gli hanno fatto spazio, come ribadito chiaramente da Pioli in conferenza stampa: "Il secondo portiere sarà Martinelli". Ancora invece non è chiara l'alternanza, anche se la soluzione più probabile, nella prima parte di stagione, potrebbe essere quella di dare l'opportunità di mettersi in mostra a Martinelli nel girone unico di Conference League.