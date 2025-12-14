Dagli inviati

Fiorentina-Verona 0-1: cambio di Vanoli, dentro Fortini, la Viola passa a quattro

Oggi alle 16:27Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Svolta tattica per la Fiorentina poco dopo il quarto d'ora della ripresa: entrano Fortini e Richardson, fuori Ranieri (il capitano diventa De Gea) e Mandragora. La Viola passa a quattro dietro , con Fortini che gioca da esterno alto a sinistra. Vanoli prova la rimonta cambiando modulo, con Richardson che parte alto a destra davanti a Dodo. Il Verona rimane sempre in vantaggio.