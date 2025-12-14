Dagli inviati

Fiorentina-Verona 0-1: ancora Kean da solo davanti a Montipò, palla fuori

Fiorentina-Verona 0-1: ancora Kean da solo davanti a Montipò, palla fuoriFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:33Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Terza grossissima occasione per Moise Kean: ancora una volta col classico spartito, lancio di Fagioli, difesa del Verona in imbarazzo sui palloni lunghi e Kean anticipa Montipò in uscita, con un tocco sotto che esce di poco, tenendo col fiato sospeso i ventimila del Franchi. Niente da fare, ancora 0-1 per l'Hellas. 