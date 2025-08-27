La rifinitura in vista del Polissya: tutti presenti, anche Piccoli e Beltran
Gruppo al completo per Stefano Pioli alla vigilia del ritorno di Conference League contro il Polissya previsto per domani alle ore 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, nella seduta - a porte aperte per i media per 15 minuti - del Viola Park, sono tutti a disposizione dell'allenatore che dunque potrà scegliere come meglio crede per accedere alla fase a gironi della competizione europea.
Da notare non solo la presenza del nuovo arrivato Roberto Piccoli - che domani non sarà presente perché non è nella lista dei convocati - ma anche di Lucas Beltran che nonostante le voci di mercato si allena regolarmente in gruppo. Presenti anche Robin Gosens, uscito malconcio dalla partita contro il Cagliari, e Rolando Mandragora che si candida a una maglia da titolare dopo aver segnato in Sardegna. Oltre a Moise Kean che non potrà essere della partita a causa della squalifica. Queste le immagini dall'allenamento:
