Fiorentina-Polissya, i convocati di Pioli: ancora fuori Beltran. Solo tre attaccanti in lista

Fiorentina-Polissya, i convocati di Pioli: ancora fuori Beltran. Solo tre attaccanti in lista
di Redazione FV

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Polissya, valida per il ritorno del playoff di Conference League dopo il 3-0 dell'andata. Oltre ai giocatori in esubero, come BiancoIkoné e Barak, fuori dalla lista anche lo squalificato Kean ma soprattutto Lucas Beltran, ancora alla ricerca di una nuova maglia: 

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Pablo Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sabiri, Sohm

Attaccanti: Braschi, Dzeko, Gudmundsson