Esuberi Fiorentina, il punto. Beltran potrebbe anche restare a Firenze

Oggi alle 09:31Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

Come riporta La Nazione, non si registrano novità sui diversi esuberi che la Fiorentina deve ancora piazzare sul mercatot. Alessandro Bianco resta tra Sassuolo, Catanzaro e Monza, Barak invece piace a Cagliari e Verona. Ikoné (riproposto al Paris Fc) e Infantino andranno all’estero. Beltran, infine, secondo il quotidiano sarebbe stato proposto allo Sporting Lisbona. Per lui il Parma non si è avvicinato troppo, il River nemmeno. A questo punto non è escluso che l'attaccante argentino possa rimanere fino a gennaio.