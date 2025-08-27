Dagli inviati Fazzini: "Ho tanta voglia di giocare. Favoriti per la Conference? Non ci interessa"

Conferenza della vigilia di Fiorentina-Polissya. Dal Wind Media Center del Viola Park parola al mister, Stefano Pioli, ma anche a Jacopo Fazzini, centrocampista viola che giovedì scorso, nella gara d'andata vinta per 3-0, ha fatto l'esordio in una competizione europea: "In base a quello che richiede la partita e quello che richiede il mister cerco di adattarmi. A Cagliari sono entrato e ho cercato di fare il mio. Ho cercato di dare il mio contributo. La concorrenza c'è perché siamo in un club importante, questa cosa mi stimola a dare di più e a fare meglio".

Sentite il ruolo da favoriti per questa Conference?

"La Conference è un obiettivo che ci siamo posti. Non stiamo a vedere se siamo favoriti o no, saranno tutte partite complicate, dobbiamo affrontarle al migliore dei modi. Anche se fossimo i favoriti questa cosa non ci deve condizionare. Faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo".

In che posizione la vedremo domani?

"Ancora non sappiamo la formazione. Spero di far parte della partita e dare il mio contributo. Sono a disposizione e disponibile per giocare in tutti i ruoli. Vogliamo comandare la partita e non è un ruolo fisso che ricerchiamo e che mi chiede il mister. In base agli avversari si determina il ruolo che abbiamo in campo".

Lei è stato spesso in ballottaggio con Albert Gudmundsson in queste prime partite. Come si trova con l'islandese?

"Con Gud abbiamo un ottimo rapporto. Siamo simili come calciatori, lui ha tanta qualità e cerco di prendere spunto da lui, magari lui fa la stessa cosa. Come guardo Gud guardo anche gli altri compagni".

Come si prepara una gara di ritorno dopo il successo per 3-0 dell'andata?

"Non pensiamo al risultato dell'andata. Pensiamo che è una gara a sè. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare e abbiamo preparato la gara per vincere. Per quanto riguarda la gara d'andata è stata un'emozione incredibile esordire in Europa per me".

A più di un mese dal suo arrivo a Firenze, come sta andando l'ambientamento nella nuova realtà?

"Qui mi sto trovando benissimo. Mi hanno accolto tutti bene. Sono felice di essere qua e ho tanta voglia di giocare e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".