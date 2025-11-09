Genoa-Fiorentina, Sohm prima della gara: "Vanoli ci ha trasmesso una mentalità diversa"

Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato a Dazn nel pre partita. Queste le sue parole: "Abbiamo parlato tanto e lavorato negli due ultimi giorni col nuovo mister. Siamo pronti. Il mister ci ha trasmesso una mentalità diversa, vogliamo vincere la prima partita in campionato".