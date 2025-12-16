Lacrime in radio e Viola Park deserto. La Nazione: Firenze e un amore tradito

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto una sorta di reportage legato alla crisi della Fiorentina e agli effetti su tutta la città di Firenze, che si lamenta e si lecca le ferite. Firenze piange sulla sua Fiorentina. E lo fa davvero. Magari in diretta radio come è accaduto ieri, sulle onde di Radio FirenzeViola, quando Walter, tifoso romano della Fiorentina, dopo aver raccontato la sua domenica incredibile, in tribuna, nello sconquasso della sconfitta con il Verona, è scoppiato in lacrime. Considerando la squadra viola un pezzo della sua famiglia, dei suoi amori, che lo sta tradendo. Lasciando solo.

Ed eccolo un altro concetto che la Fiorentina nel baratro ha deciso di consegnare a Firenze: la solitudine. Tutto è diventato talmente surreale e lontano dalla realtà dei tifosi che anche la contestazione (paventata o magari iniziata domenica sera) ha finito per strozzarsi in un silenzio inquietante e di solitudine. Quasi a voler dire che forse la punizione più adatta per una squadra e un club che non funzionano è il silenzio.