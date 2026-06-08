La Nazione sul mercato: "Fiorentina su Koleosho. Piace anche Okoli"

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Per la Fiorentina resta attivissima sul fronte mercato, monitorando attentamente diverse piste. Per quanto riguarda l'estero, i fari sono puntati su Lovro Majer: il centrocampista croato (classe '98) è ormai in uscita dal Wolfsburg dopo la retrocessione della compagine tedesca. Nonostante il suo contratto con la società della Bassa Sassonia scada nel 2028, il suo addio alla Germania appare certo.

Sempre sul fronte offensivo, i viola seguono da vicino Luca Koleosho, ala statunitense del 2004 ma con passaporto italiano. Il giocatore, di proprietà del Burnley ma reduce da un'esperienza al Paris FC, ha attirato su di sé i riflettori di numerose società. Infine, per il reparto arretrato, un nome caldo è quello di Caleb Okoli. Il centrale classe 2001, nativo di Vicenza, viene da un'annata tutt'altro che semplice con la maglia del Leicester, ma il suo profilo continua a essere calcisticamente corteggiato e seguito con grande interesse dai dirigenti gigliati.