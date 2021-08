LA NAZIONE, Ecco Torreira, un regista doc

La Nazione, in edicola stamani, parla del colpo messo a segno dalla Fiorentina. Si tratta di Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal a lungo corteggiato dai viola. L'operazione prevede il trasferimento in prestito dall’Arsenal per una cifra oscillante fra 1,5 e 2 milioni di euro (a seconda di alcune variabili legati al rendimento), con diritto di riscatto a circa 15 milioni. Il giocatore è rimasto fuori dai piani dei Gunners e ora vuole rilanciarsi con la Fiorentina, che sarà costretta a cedere un centrocampista (Amrabat o Duncan?).