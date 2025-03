La Fiorentina vince 1-0 con l'Atalanta e batte un colpo per l'Europa: decisivo il solito Kean

Vittoria pesante della Fiorentina contro l'Atalanta che riapre la corsa Champions. Decide il gol a fine primo del solito Moise Kean che sfrutta un pasticcio di Hien e non perdona. Nel primo tempo poche emozioni, per un quarto d’ora latitano però le conclusioni, almeno fino a che il centravanti viola non prova a scaldare la sfida tra capocannonieri del campionato, calciando però largo col destro.

Prova a rispondere la Dea ma al 45' l'episodio decisivo: Kean scippa Hien e batte quindi Carnesecchi dopo una lunga discesa personale. Sono 16 in Serie A e 21 i gol stagionali del bomber viola. Nel secondo tempo la Fiorentina va vicino al raddoppio un paio di volte, prima con Gudmudsson, poi con Ranieri. È De Ketelaere a far paura a De Gea al 65’, ma alla fine a portare i tre punti a casa è la squadra di Palladino che sale a quota 51 punti, a -5 dal quarto posto.