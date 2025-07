La Fiorentina torna su Bennacer. Gli ostacoli di un'operazione complicata

La Fiorentina è alla ricerca di qualità sul mercato, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Per questo il club viola ha cercato con insistenza Adrian Bernabè dal Parma, ma dopo il no del giocatore arrivato nel pomeriggio di ieri è ripartita la ricerca a centrocampo - ma non solo - per dare a Pioli quanto prima giocatori che sappiano dare del tu al pallone. Il quotidiano scrive che la Fiorentina ora sta puntando di nuovo su Ismael Bennacer non convocato per il ritiro e fuori dal progetto Milan. In alternativa, guarda verso Asllani, su cui è forte l’attenzione anche del Bologna, e per non farsi mancare nulla si è ributtata su Florian Thauvin.

La situazione Bennacer

L’idea del centrocampista algerino c’era già ed è stata verificata, poi anch’essa spostata lì da una parte in attesa di vedere come si risolveva il prestito al Marsiglia, infine il rientro al Milan e l’esclusione dai convocati nel gruppo di Allegri hanno ridato forza alla Fiorentina che ha ricominciato a tessere la trama di un'operazione non semplice, sia per la richiesta rossonera e sia per i quattro milioni di stipendio del calciatore classe 1997.