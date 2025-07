Il piano B a Kean è Roberto Piccoli. Ma il Cagliari chiede 30 milioni di euro

La Fiorentina aspetta il 15 luglio per Moise Kean ma intanto lavora anche al piano B in caso di addio dell'attaccante classe 2000. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il profilo prescelto sia Roberto Piccoli, centravanti del Cagliari che chiede, però, come base di partenza 30 milioni. Una cifra ritenuta esagerata dal club viola. Ma Piccoli è una seria alternativa a Kean, il primo nome della lista dei dirigenti gigliati.

È andato in doppia cifra nella passata stagione per la prima volta, conosce bene la Serie A ed è fortemente attratto dall’idea di salire qualche gradino andando in una società che gioca le coppe europee. Il Cagliari lo ha riscattato per 12 milioni dall’Atalanta e ora vuole monetizzare, al pari di Nadir Zortea anche lui nell'orbita della Fiorentina.