La Fiorentina torna a vincere ma non è ancora guarita. Nonostante il 3-5-2

Secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina ieri con il Lecce è tornata a vincere, ma non è ancora guarita. La squadra di Palladino scavalca con questi tre punti fondamentali il Bologna al 6° posto ma continua a cucire gioco con difficoltà nonostante il cambio di modulo e il tentativo di 3-5-2 con il fedele ex monzese Pablo Marì per Comuzzo e Ndour in mediana al posto di Fagioli. All’andata al Via del Mare la Viola aveva strapazzato i salentini di Gotti, in 10 per il rosso a Gallo, per 6-0.

Ma al Franchi, dopo 4 mesi, sono confermati solo 4 su 10 giocatori di movimento rispetto ad allora. Una rivoluzione subìta e non voluta, perché nata dagli infortuni di Adli, Kean, Colpani e anche Folorunsho oltre all'islandese Gudmundsson recuperato all'ultimo a sorpresa. Nel finale Beltran sbaglia un rigore e colpisce una traversa ma non basta per dichiarare la Fiorentina definitivamente guarita.