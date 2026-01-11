FirenzeViola
La Fiorentina sfiora la vittoria e fa 1-1 col Milan. 3° risultato utile consecutivo
FirenzeViola.it
La Fiorentina vede sfumare per la seconda volta consecutiva la vittoria nel recupero, ma può sorridere perché sono tre i risultati utili consecutivi. Contro il Milan finisce 1-1 dopo un primo tempo nel quale i rossoneri sono andati più volte vicini al gol con Pulisic fermato da De Gea due volte. Nel secondo tempo è Comuzzo a sbloccare la gara con una spizzata di testa su corner di Gudmundsson.
Ma quando la vittoria sembrava a un passo, su un pallone perso da Fagioli Nkunku spacca la porta e pareggia la gara. Nel finale due occasioni monumentali per i viola, soprattutto con una traversa a botta sicura colpita da Brescianini da due passi. Sono 14 i punti in classifica dei viola che restano in fondo ma muovono ancora la classifica.
Pubblicità
Primo Piano
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraiodi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Copertina
Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com