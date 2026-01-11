FirenzeViola

La Fiorentina sfiora la vittoria e fa 1-1 col Milan. 3° risultato utile consecutivo

La Fiorentina sfiora la vittoria e fa 1-1 col Milan. 3° risultato utile consecutivoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:05Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina vede sfumare per la seconda volta consecutiva la vittoria nel recupero, ma può sorridere perché sono tre i risultati utili consecutivi. Contro il Milan finisce 1-1 dopo un primo tempo nel quale i rossoneri sono andati più volte vicini al gol con Pulisic fermato da De Gea due volte. Nel secondo tempo è Comuzzo a sbloccare la gara con una spizzata di testa su corner di Gudmundsson.

Ma quando la vittoria sembrava a un passo, su un pallone perso da Fagioli Nkunku spacca la porta e pareggia la gara. Nel finale due occasioni monumentali per i viola, soprattutto con una traversa a botta sicura colpita da Brescianini da due passi. Sono 14 i punti in classifica dei viola che restano in fondo ma muovono ancora la classifica.