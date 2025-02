FirenzeViola La Fiorentina riparte: 1-0 al Lecce firmato Gosens. Che sfortuna Beltran

La Fiorentina torna a vincere dopo una partita al cardiopalma, e lo fa per 1-0 contro un Lecce mai davvero pericoloso per De Gea se non in un'occasione con Veiga nel finale: decide la partita la rete di Robin Gosens dopo pochi minuti, abile a mettere in rete di testa un cross di Dodo. Dopo la rete realizzata, la squadra di Palladino si chiude in difesa e aspetta gli avversari prendendosi qualche fischio dal Franchi ma alla fine può anche recriminare, in primis per il rigore fallito da Lucas Beltran a 15 minuti dalla fine con il palo colpito dall'argentino, poi con una traversa sempre di Beltran e infine con un gol sbagliato da Gudmundsson tutto solo davanti a Falcone allo scadere.

Alla fine quello che conta sono però i tre punti: la Fiorentina li ottiene e ora può ripartire nella sua corsa ad una posizione europea.