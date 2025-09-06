La Fiorentina raddoppia. La Gazzetta dello Sport: "Pioli può contare su due opzioni per ruolo"

La Gazzetta dello Sport analizza la rosa della Fiorentina, formata da diverse soluzioni e uomini doppi in ogni ruolo. Gli esempi più lampanti sono Piccoli in aggiunta a Kean e Lamptey come alternativa a Dodo, due elementi che lo scorso anno erano pedine mancanti nella costruzione della rosa. Alzare un trofeo e provare a tornare in Champions League sono traguardi per i quali è necessaria una formazione competitiva, sia come numero che come qualità.

Il campo dirà se gli importanti investimenti fatti nella sessione estiva saranno all’altezza dei sogni, intanto la certezza è che è stata attrezzata una squadra che vuole stupire. Ci saranno chance per tutti con un principio molto preciso che Pioli ha già trasmesso: «Le gerarchie le decidono i giocatori in base alle loro prestazioni, non io». Serve quindi performare e tutto il resto lo faranno l’abilità e l’esperienza dell’allenatore che ha la fiducia incondizionata di società e ambiente. Di seguito le due squadre possibili stilate dalla rosea:

L'undici titolare

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson Dzeko; Kean.

Le alternative

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Kouadio, Pablo Marì, Viti; Lamptey, Sohm, Nicolussi Caviglia, Parisi (Fortini); Fazzini, Ndour; Piccoli.