L'estate calda di Pradè. La Repubblica-Firenze: "Dalla contestazione al mercato del rilancio"

La Repubblica-Firenze si concentra sul direttore sportivo viola Daniele Pradè, analizzando la sua estate tra contestazione e calciomercato. È stata un’estate piena, prima la contestazione della curva, poi la fiducia incassata dal presidente Commisso e un mercato alla fine condotto in prima linea. La strategia viola è stata di ricerca, non di nomi esotici ma di profili italiani, in grado di alzare il livello di un gruppo da confermare nella sua totalità.

Il rinnovo di Moise Kean è stata la mossa finale di un mercato fatto di segni in più. Tra i segni meno alcuni esuberi soltanto piazzati in prestito, altri rimasti in rosa e dei colpi non riusciti, come Kessie e Lindelof. Se l’estate trascorsa doveva essere quella di un cambio di passo Pradè lo ha offerto, con novanta milioni spesi e operazioni più che positive.