Commisso verso il ritorno a Firenze: tornerà in questo mese, forse già con il Napoli

La Nazione fa il punto sul possibile rientro di Rocco Commisso a Firenze. Nessuno a Firenze però, sa ancora con certezza quando il patron riuscirà a tornare dagli Stati Uniti, nonostante nell'ultima conferenza stampa aveva annunciato che sarebbe tornato a settembre. Chissà che non scelga di farlo proprio per la notte più attesa, quella di sabato 13 contro il Napoli. Di motivi per rimettere piede in città, Commisso ne avrebbe del resto parecchi. A cominciare dal faccia a faccia con Stefano Pioli, conosciuto finora soltanto attraverso le telefonate.

Poi il capitolo stadio, coi lavori che arrancano e il dibattito che si fa sempre più rovente. E infine i tifosi, quell’abbraccio ancora da ricucire dopo le scintille di primavera: la stagione chiusa con il 6° posto aveva portato alle contestazioni verso Pradè e Palladino. Commisso, dal canto suo, aveva risposto senza giri di parole. Firenze aspetta e Commisso sa che il rientro al Franchi potrebbe essere il segnale di un nuovo inizio.