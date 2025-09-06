Fagioli sempre più al centro. Corriere dello Sport: "Pioli lo proverà insieme a Nicolussi"

vedi letture

Il Corriere dello Sport si concentra sul momento che sta attraversando Nicolò Fagioli. Al momento è il secondo più impiegato (315 minuti disputati) tra i calciatori di movimento dopo Dodo. Ha riposato a Torino ma l'impiego che ne ha fatto Pioli fa capire quanto sia centrale nel nuovo progetto-Fiorentina. Il mercato prima e dopo i playoff di Conference League e i due turni di Serie A è stato costruito anche intorno a Fagioli, sicuramente per quello che riguarda la composizione del centrocampo, e prova ne sia l’arrivo di Nicolussi Caviglia a fine agosto. Fagioli era ed è centrale nel disegno per una ragione semplice e intrigante insieme: a lui è affidata la qualità del gioco viola.

Pioli lo vede sia regista, ruolo che ha svolto con quei compiti specifici in attesa dell’ingaggio del valdostano, sia mezzala, e lì giocherà da qui in avanti delegando i compiti del play-maker proprio a Nicolussi Caviglia, senza sottrarsi tuttavia alla fase di costruzione che gli appartiene per piedi e visione. Tutto messo insieme concorre alla centralità di Nicolò nella Fiorentina ancora in fase di definizione e, affatto a caso, questi giorni che portano alla ripresa del campionato hanno come fulcro delle esercitazioni al Viola Park proprio l’inserimento dell’ex Venezia accanto a Fagioli e a un altro centrocampista a rotazione, partendo da Mandragora.