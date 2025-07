La Fiorentina può fare un altro tentativo per Bernabe: prossima settimana decisiva

Il mercato in entrata della Fiorentina si concentrerà maggiormente sul centrocampo, perché i viola hanno bisogno non di uno bensì di due centrocampisti. Tra i quali un regista, si legge sul Corriere dello Sport. La speranza di accaparrarselo entro l’inizio del ritiro si è affievolita con il ripensamento di Adrián Bernabé, che ha scelto di proseguire la sua avventura al Parma. Ma chissà che non si riapra: la prossima settimana potrebbe esserci un nuovo tentativo dei viola per convincere il giocatore. Non sono da escludere dei contatti con il Parma per avere una risposta definitiva.