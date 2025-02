La Fiorentina presenta la sfida al Como e cita il vincitore del Festival di Sanremo

Manca sempre meno al calcio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Como in programma all'ora di pranzo al Franchi. Lo stesso club viola lo ha ricordato sui propri social con i dettagli della sfida e una foto di Marin Pongracic che oggi potrebbe però riposare in favore di Comuzzo. Ma non è finita qui: sfruttando l'eco che ha avuto la vittoria del Festival di Sanremo del cantante Olly, sui social la Fiorentina ha messo anche una frase della canzone dedicata al proprio amore. "Ma come te lo devo dire, sta vita non è vita senza te”, ha scherzato il club.