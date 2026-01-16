La Fiorentina non molla Fabbian. Secondo SkySport possibile scambio col Bologna
SkySport riporta alcuni aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina e, in particolare, un possibile scambio in mezzo al campo. Per la mediana viola infatti non c’è solo l’opzione Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina: resiste l’opzione Giovanni Fabbian, che in questa stagione ha segnato un gol in venti presenze tra tutte le competizioni.
Secondo Sky, i viola e il Bologna, avversari nel weekend di Serie A, potrebbero infatti lavorare a uno scambio. In particolare, la Fiorentina sarebbe pronta a offrire Simon Sohm come contropartita, arrivato alla Fiorentina dal Parma nel corso dell’ultimo mercato estivo. Lo svizzero, acquistato la scorsa estate dal Parma per 15 milioni, ha collezionato venti presenze in questa prima parte di stagione, segnando solo contro il Mainz in Conference League, pochi giorni prima rispetto all’arrivo di Paolo Vanoli, mentre nell'ultimo periodo sta trovando poco spazio.
