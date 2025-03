La Fiesole annuncia la coreografia per Fiorentina-Juventus: ecco le istruzioni

Non può esserci Fiorentina-Juventus senza coreografie e infatti, proprio in questi minuti, attraverso le sue pagine social la Curva Fiesole ha annunciato che domani pomeriggio, in occasione del match delle 18 tra viola e bianconeri, effettuerà una coreografia per caricare al meglio squadra e ambiente in vista del big match. Ancora top-secret i contenuti dei cartoncini che verranno esposti in Ferrovia ma intanto ecco le istruzioni che dovranno seguire a menadito i tifosi presenti in curva: