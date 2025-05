"La Curva esonera Palladino". Il tecnico non ha digerito la piazza: la ricostruzione di Repubblica

"La Curva esonera Palladino", è il titolo eloquente che si legge sulle pagine sportive de la Repubblica (ed. Firenze). Il quotidiano locale torna sulle dimissioni date ieri mattina dall'allenatore della Fiorentina, lasciando il club spiazzato. Secondo la ricostruzione del giornale, l'ex tecnico del Monza ha preso questa decisione perché non si sarebbe sentito apprezzato dalla piazza e avrebbe accusato particolarmente le pressioni da parte della tifoseria. I cori di contestazione col Bologna nell’ultima gara al Franchi (“Salta la panchina)”, così come gli striscioni che l’avevano messo nel mirino insieme al ds Pradè. E poi il finale di stagione, con l’esultanza per il ritorno in Europa strozzata da un’accoglienza non così calda da parte dei tifosi. Già nei giorni precedenti alla sfida col Bologna, dove poi gli ultras hanno manifestato il loro malumore, Palladino aveva potuto riflettere sul suo futuro. Voleva chiudere al meglio per poi decidere a mente fredda cosa fare. E non aveva escluso, confidandosi con alcuni amici, di poter fare un passo indietro.

E così è andata, con le dimissioni comunicate informalmente alla dirigenza nella tarda mattinata di ieri. E adesso inizia il casting per la Fiorentina, alla ricerca di una guida tecnica per la prossima stagione. Da Baroni a De Rossi, da Farioli a Tudor passando per Vieira, Gilardino e un clamoroso ma quasi impossibile ritorno di Pioli. Vengono vagliati i nomi, le caratteristiche, le ambizioni.