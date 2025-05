Dagli inviati Primavera, è il momento della finale: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter

Ci siamo, al Viola Park è il momento della finale scudetto del campionato Primavera 1. A sfidarsi, calcio d'inizio alle ore 20.30, saranno Fiorentina e Inter. I viola sono approdati all'ultimo atto della competizione dopo aver battuto la Juventus nel turno preliminare dei play-off e la Roma in semifinale. I nerazzurri invece, già in semifinale in virtù della posizione di classifica guadagnata durante la regular season, hanno dovuto superare solo l'ostacolo Sassuolo (5-3 il risultato finale dopo i calci di rigore). Di seguito le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio E., Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Rubino, Tarantino. A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Vieira, Bertolini, Caprini. Allenatore: Daniele Galloppa

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Topalovic, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi. A disposizione: Zamarian, Zanchetta, Kouadio Y., Hidalgo, Lavelli, Quieto, venturini, Motta, Della Mora, Garonetti, Pinotti. Allenatore: Andrea Zanchetta