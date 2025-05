Live Fiorentina-Inter Primavera 0-1, segui la diretta testuale della Finale Scudetto

vedi letture

45' - SI RIPARTE! Con un cambio per la Fiorentina: fuori Gudelevicius, dentro Caprini.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l'Inter.

45' +1' - Leonardelli salva ancora! Stavolta è un colpo di tacco da due passi di Spinaccè ad impensierire l'estremo difensore viola, ben posizionato per fortuna.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Leonardelli para! Tiro di De Pieri dalla destra potente ma centrale, il portiere viola blocca in due tempi.

42' - Gudelevicius rischia tantissimo con un altro intervento duro che sarebbe stato il secondo giallo. L'arbitro lo grazie.

37' - Giallo a Gudelevicius per un intervento in ritardo su Re Cecconi.

35' - Niente da fare per la Fiorentina che controlla il gioco ma non trova spazi in attacco. I viola chiedono un calcio di rigore per un sospetto fallo di mano, per l'arbitro non c'è nulla.

30' - Giallo per Keita, anche lui intervenuto in ritardo su Spinaccè.

27' - Giallo per Bovo, l'autore del gol, per un intervento in ritardo sulla trequarti.

26' - La partita si è accesa dopo il gol, con Berenbruch che dalla destra con il mancino prova il tiro a giro ma spara alto non di molto.

24' - Nulla di fatto dal corner, con Tarantino che colpisce debolmente di testa. Palla alta.

23' - Risponde subito la Fiorentina con Rubino che ci prova con il sinistro da dentro l'area: palla deviata che finisce in corner.

21' - L'Inter la sblocca alla prima occasione. Dopo un batti e ribatti nei pressi della porta di Leonardelli, con una traversa colpita da Re Cecconi di testa, alla fine è Bovo a ribadire in rete con un estremo tentativo della difesa gigliata che non riesce.

21' - GOL DELL'INTER. HA SEGNATO BOVO.

18' - Partita bruttina al Viola Park. Le due squadre non riescono a trovare sbocchi offensivi con i viola che soprattutto con Scuderi sulla sinistra avrebbero qualche occasione ma mai sfruttata.

10' - Gioco fermo per una botta presa da un giocatore dell'Inter, Aidoo. Il gioco riprende dopo circa un minuto di stop.

7' - Prima occasione per la Fiorentina con Rubino che prova un tiro di prima su assist di Scuderi: palla alta sopra la traversa.

3' - La prima giocata della partita è di Scuderi che con un tunnel si libera sulla sinistra prima del fallo. Qualche tifoso prova ad intonare i primi cori per motivare i ragazzi di Galloppa.

0' - VIA! SI PARTE AL VIOLA PARK! Primo pallone giocato dalla Fiorentina con Rubino, questa sera in regolare divisa viola. Inter in bianco.

È tutto pronto al Viola Park per la partita tra Fiorentina e Inter Primavera per la Finale Scudetto allo stadio "Curva Fiesole". Le squadre di Galloppa e Zanchetta si giocano la coppa dopo un cammino splendido, che ha visto i viola battere in semifinale la Roma dopo una partita emozionante, mentre i nerazzurri hanno superato i Campioni in carica del Sassuolo ai rigori. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio E., Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Rubino, Tarantino. A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Vieira, Bertolini, Caprini. Allenatore: Daniele Galloppa

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Topalovic, Bove, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi. A disposizione: Zamarian, Zanchetta, Kouadio Y., Hidalgo, Lavelli, Quieto, Venturini, Motta, Della Mora, Garonetti, Pinotti. Allenatore: Andrea Zanchetta