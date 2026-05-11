La curiosità sulla formazione di ieri. Corr.sport: "Ora punto e a capo"
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Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola invoca: "Punto e a capo". Grazie al modesto 0-0 con il Genoa la salvezza è matematica, ora però inizia il momento di mettersi alle spalle una stagione pessima e iniziare a costruire il futuro. Il quotidiano sottolinea come in campo ieri ci fossero ben 9 giocatori della scorsa stagione, più un Primavera (Braschi) e il solo Solomon tra gli arrivi di luglio e gennaio. La Fiorentina contro il Genoa ha tirato solo una volta in porta e questo dà la misura della prestazione messa in campo dagli uomini di Vanoli.
Non è un caso che a fine stagione siano partiti fischi e cori contro la squadra. È la fine di un incubo, ma anche l'inizio di qualcosa di nuovo.
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Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può piùdi Mario Tenerani
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Copertina
Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
Alberto PolverosiIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
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