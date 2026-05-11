La curiosità sulla formazione di ieri. Corr.sport: "Ora punto e a capo"

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Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola invoca: "Punto e a capo". Grazie al modesto 0-0 con il Genoa la salvezza è matematica, ora però inizia il momento di mettersi alle spalle una stagione pessima e iniziare a costruire il futuro. Il quotidiano sottolinea come in campo ieri ci fossero ben 9 giocatori della scorsa stagione, più un Primavera (Braschi) e il solo Solomon tra gli arrivi di luglio e gennaio. La Fiorentina contro il Genoa ha tirato solo una volta in porta e questo dà la misura della prestazione messa in campo dagli uomini di Vanoli.

Non è un caso che a fine stagione siano partiti fischi e cori contro la squadra. È la fine di un incubo, ma anche l'inizio di qualcosa di nuovo.